Глава администрации Гвардейска пообещал лавочки с кодом города

На улице Калининградской в Гвардейске в течение месяца обещают установить современные лавочки. Об этом сообщил глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец в прямом эфире ЦУР в пятницу, 27 июня.

«На улице Калининградской скамейки мы установим в течение месяца. Они заказаны, подрядчик работает, макеты лавочек мы согласовали, — заявил Коломиец. — Будут красивые лавочки — современные, с нашим как бы кодом Гвардейска. Это такой будет сюрприз для всех, не просто стандартные лавочки».

Коломиец напомнил, что реконструкция улицы Калининградской проводилась в течение двух лет. Также он пообещал установить на ней и ул. Тельмана камеры видеофиксации. «Они были демонтированы, потому что [в процессе реконструкции] менялось все: не только полотно дороги, но и тротуары, столбы освещения, на которых размещались камеры», — отметил глава администрации.