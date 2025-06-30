Глава администрации Гвардейска пообещал лавочки с кодом города

Глава администрации Гвардейска пообещал лавочки с кодом города
Ул. Калининградская в процессе ремонта. Фото из архива Артема Пахоменко
Все новости по теме: Муниципалитеты

На улице Калининградской в Гвардейске в течение месяца обещают установить современные лавочки. Об этом сообщил глава администрации Гвардейского округа Максим Коломиец в прямом эфире ЦУР в пятницу, 27 июня.

«На улице Калининградской скамейки мы установим в течение месяца. Они заказаны, подрядчик работает, макеты лавочек мы согласовали, — заявил Коломиец. — Будут красивые лавочки — современные, с нашим как бы кодом Гвардейска. Это такой будет сюрприз для всех, не просто стандартные лавочки».

Коломиец напомнил, что реконструкция улицы Калининградской проводилась в течение двух лет. Также он пообещал установить на ней и ул. Тельмана камеры видеофиксации. «Они были демонтированы, потому что [в процессе реконструкции] менялось все: не только полотно дороги, но и тротуары, столбы освещения, на которых размещались камеры», — отметил глава администрации.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter