Погода в Калининградской области 1 июля

Днём в вторник, 1 июля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, а востоке области +25°C. На всей территории региона осадков не ожидается

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в во вторник ясно. Температура утром +18°C, днём +23°C, вечером +19°C. Влажность составит до 90%, давление — 764 мм.