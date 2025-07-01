Погода в Калининградской области 1 июля

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Днём в вторник, 1 июля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +23°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +20°C, а востоке области +25°C. На всей территории региона осадков не ожидается

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в во вторник ясно. Температура утром +18°C, днём +23°C, вечером +19°C. Влажность составит до 90%, давление — 764 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «после прохладной ночи (температура на метеостанциях опускалась до +8...+10°С) первый день июля порадует нас комфортной летней погодой: участки инверсионной облачности над регионом скоро рассеются, днем ясно/малооблачно и без осадков, ветер в отличие от предыдущих дней слабый/умеренный. Днем в Калининграде и области потеплеет до +22...+25°С, на побережье прохладнее: +18...+22°С».

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