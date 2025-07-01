Минтруд представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год

Все новости по теме: Праздники

Минтруд России подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. 5 раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Отмечается, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то такой выходной автоматически переносится на следующий после праздничного рабочего дня.

В 2026 году предлагается установить следующие дни отдыха:

  • с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

  • с 21 по 23 февраля;

  • с 7 по 9 марта;

  • с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

  • с 12 по 14 июня;

  • 4 ноября.

В 2025 году новогодние каникулы продлились 11 дней.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter