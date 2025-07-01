Минтруд представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год

Минтруд России подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней. Об этом говорится на сайте ведомства.



«Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года. 5 раз в будущем году будут выходные по 3 дня: в феврале, марте, дважды в мае и на День России в июне», — сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Отмечается, что если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то такой выходной автоматически переносится на следующий после праздничного рабочего дня.

В 2026 году предлагается установить следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

с 21 по 23 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня;

4 ноября.