Историк Кирилл Назаренко: памятник Елизавете в Балтийске неинтересный

Памятник императрице Елизавете Петровне в Балтийске «очень неинтересный». Такое мнение в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» высказал доктор исторических наук, профессор СПбГУ Кирилл Назаренко, ставший в минувшие выходные одним из лекторов 20-го фестиваля «Цифровая история». По мнению историка, заказчикам памятника стоило обратить внимание на другой сюжет с императрицей.

«Я бы сказал, что, если делать памятник Елизавете Петровне, то нужно было взять её портрет работы Гроота (русский художник немецкого происхождения Георг Христоф Гроот (1716-1749) — прим. „Нового Калининграда“), где она в фельдмаршальском мундире на коне с арапчонком. Есть вариант этого портрета, где она в форме полковника гвардии. Но она там менее помпезная. Я бы взял все-таки фельдмаршальский мундир. И нужен обязательно арапчонок, потому что это было бы барокко, — сообщил Назаренко — А так, когда смотришь на силуэт существующего памятника — как будто это Чапаев. Это вообще проблема современной скульптуры. Современная скульптура очень неинтересная, как правило. И проблема в том, что культуры заказчика не хватает. Потому что заказчик хочет фигурки какие-то. И своим отсутствием художественного развития заказчик очень сильно тормозит порывы скульпторов, которые иногда могли бы быть интересными».

Напомним, что памятник императрице Елизавете Петровне работы скульптора Георгия Франгуляна был установлен в Балтийске юго-восточнее основания Северного мола в октябре 2003 год.