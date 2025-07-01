В Совфеде предложили не выдавать семейную ипотеку на жильё вне региона прописки

Все новости по теме: Ипотечное кредитование

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Белом доме предложила запретить выдавать льготную семейную ипотеку на приобретение или строительство жилья за пределами субъекта, в котором зарегистрирован заемщик. Об этом сообщают «Ведомости».

Матвиенко объяснила необходимость решения тем, что по итогам 2024 года более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке пришлось на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% из этих займов было выдано людям, зарегистрированным в других субъектах.

«Естественно, обычную ипотеку любой гражданин может приобретать в любом регионе Российской Федерации, это его законное право. А льготная семейная ипотека все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания. Она должна быть доступна в каждом регионе. Она не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях», — отметила Матвиенко. По её мнению, предложенные меры будут стимулировать жилищное строительство во всех регионах, способствовать их развитию и «не допускать дальнейшего обезлюживания», а также позволят «более эффективно использовать рынок вторичного жилья».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter