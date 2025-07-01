В Совфеде предложили не выдавать семейную ипотеку на жильё вне региона прописки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече членов совета палаты с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Белом доме предложила запретить выдавать льготную семейную ипотеку на приобретение или строительство жилья за пределами субъекта, в котором зарегистрирован заемщик. Об этом сообщают «Ведомости».

Матвиенко объяснила необходимость решения тем, что по итогам 2024 года более 50% выданных ипотечных кредитов по льготной семейной ставке пришлось на четыре региона: Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% из этих займов было выдано людям, зарегистрированным в других субъектах.

«Естественно, обычную ипотеку любой гражданин может приобретать в любом регионе Российской Федерации, это его законное право. А льготная семейная ипотека все-таки предназначена для улучшения жилищных условий семей с детьми в местах их проживания. Она должна быть доступна в каждом регионе. Она не должна использоваться обходными путями в инвестиционных целях», — отметила Матвиенко. По её мнению, предложенные меры будут стимулировать жилищное строительство во всех регионах, способствовать их развитию и «не допускать дальнейшего обезлюживания», а также позволят «более эффективно использовать рынок вторичного жилья».