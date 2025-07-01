Горвласти рассказали, когда планируется завершить работы на Ленинском проспекте

Работы на Ленинском проспекте в Калининграде планируют завершить «в начале этой недели». Об этом сообщила городская администрация в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

На затянувшиеся работы пожаловался один из местных жителей. Кроме того, он отметил, что строительные работы ведутся по ночам с использованием шумной техники.

«Так как Ленинский проспект является главной транспортной артерией города, было принято решение производить работы в моменты наименьшего автомобильного трафика, чтобы снизить неудобства для тысяч горожан, которые пользуются этой трассой», — добавили горвласти. Кроме того, они добавили, что все работы согласованы.

