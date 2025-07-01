Иностранцев, не сдавших биометрию, начали отключать от мобильной связи

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В России с 1 июля начали отключать мобильную связь для иностранцев, не сдавших биометрию. Об этом сообщает Минцифры.

Как поясняет ведомство, с начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС). При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт. По ранее заключённым договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь.

Номера, неактивные более 3 месяцев, будут отключены сразу, активные — поэтапно. Сначала заблокируют услуги международной и междугородней связи и снизят скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг прекратят полностью. За это время пользователь может оформить договор по новым правилам.

Отмечается, что более 2 млн иностранцев уже зарегистрировались в ЕБС и переоформили договоры связи.


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