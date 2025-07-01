Власти вводят допрейсы по маршруту «Калининград – Янтарный» 2 и 3 июля

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С учётом прогнозируемой теплой погоды 2 и 3 июля вводят дополнительные рейсы автобуса № 120, который курсирует по маршруту «Калининград – Янтарный». Об этом сообщает мининфраструктуры Калининградской области.

В эти дни на линии появятся четыре дополнительных автобуса: три больших и один средней вместимости.

Расписание отправлений будет следующим:

  • Из Калининграда (Автовокзал) в 8:45, 10:30;

  • Из Калининграда (Северный вокзал) в 9:50;

  • Из Янтарного (Микрорайон) в 14:15, 15:30, 16:45, 17:40, 18:40, 19:56.

«Дополнительные автобусы будут следовать по Калининграду с остановками, далее до Янтарного без остановок. Обычные рейсы маршрута сохранятся согласно установленному ранее графику движения. Просим вас учитывать эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении министерства.

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