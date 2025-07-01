В Калининградской области ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании

В Калининградской области с 1 по 4 июля возможны перерывы в эфирном телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



«С 1 по 4 июля проводятся работы по капитальному ремонту на антенно-мачтовом сооружении в посёлке Веселовка Черняховского округа. Как сообщили в РТРС „Калининградский ОРТПЦ“, для обеспечения безопасности при проведении работ будут проходить отключения радиопередатчиков», — говорится в сообщении.

Работы продлятся с 10:00 до 18:00. В это время возможны перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов.