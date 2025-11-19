Власти про двухъярусный мост: изменить положение центрального пролёта возможно

Проект приспособления двухъярусного моста через Преголю пока не готов, однако проектировщик представит его в текущем месяце. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги Александр Першин.

Першин отметил, что «никаких решений о сносе/реконструкции моста не существует».

«ОАО „РЖД“ по результатам конкурсных процедур поручило специализированной компании, обладающей соответствующими компетенциями и опытом, провести необходимые исследования и разработать предложения и варианты приспособления объекта культурного наследия, моста через реку Преголя, к использованию в современных условиях. В настоящее время компания проводит эту работу», — добавил он.

В свою очередь начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации города Константин Золошков рассказал «Новому Калининграду», что на текущий момент никакие проектные решения в администрацию на рассмотрение не поступали. Он напомнил со ссылкой на абзац 2 пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», что демонтаж объектов культурного наследия или их частей запрещен. При этом он оговорился, что «возможно изменение проектного положения центрального руслового пролета при обосновании в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 „Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры“ и разделом 4 „Конструктивные решения в проектной документации“».

«Проектирующей организацией представлены материалы исследований, позволяющие проверить обоснованность включения двухъярусного моста в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К сожалению, технологические особенности и инженерная функция ранее поворотного двухъярусного моста утрачены и в связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о действительной ценности этого сооружения. Дизайн и контекст территории не предполагает нахождение неэксплуатируемого моста. Сохранение довоенной индустриальной среды можно обеспечить за счет сохранения объектов железнодорожной инфраструктуры Кёнигсберга 1930-х г. и без их включения в состав объектов культурного наследия», — добавил Золошков.

Золошков уточнил, что на сегодняшний день двухъярусный мост отнесён к памятникам градостроительства и архитектуры, хотя фактически им не является.

«Двухъярусный мост является объектом индустриального наследия и в соответствии с абзацем 1 статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“ должен быть учтен как памятник науки и техники», — добавил он.