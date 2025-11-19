Власти про двухъярусный мост: изменить положение центрального пролёта возможно

Власти про двухъярусный мост: изменить положение центрального пролёта возможно
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство дублёров двухъярусного моста

Проект приспособления двухъярусного моста через Преголю пока не готов, однако проектировщик представит его в текущем месяце. Об этом «Новому Калининграду» сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги Александр Першин.

Першин отметил, что «никаких решений о сносе/реконструкции моста не существует».

«ОАО „РЖД“ по результатам конкурсных процедур поручило специализированной компании, обладающей соответствующими компетенциями и опытом, провести необходимые исследования и разработать предложения и варианты приспособления объекта культурного наследия, моста через реку Преголя, к использованию в современных условиях. В настоящее время компания проводит эту работу», — добавил он.

В свою очередь начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации города Константин Золошков рассказал «Новому Калининграду», что на текущий момент никакие проектные решения в администрацию на рассмотрение не поступали. Он напомнил со ссылкой на абзац 2 пункта 13 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», что демонтаж объектов культурного наследия или их частей запрещен. При этом он оговорился, что «возможно изменение проектного положения центрального руслового пролета при обосновании в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 „Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры“ и разделом 4 „Конструктивные решения в проектной документации“».

«Проектирующей организацией представлены материалы исследований, позволяющие проверить обоснованность включения двухъярусного моста в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К сожалению, технологические особенности и инженерная функция ранее поворотного двухъярусного моста утрачены и в связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о действительной ценности этого сооружения. Дизайн и контекст территории не предполагает нахождение неэксплуатируемого моста. Сохранение довоенной индустриальной среды можно обеспечить за счет сохранения объектов железнодорожной инфраструктуры Кёнигсберга 1930-х г. и без их включения в состав объектов культурного наследия», — добавил Золошков.

Золошков уточнил, что на сегодняшний день двухъярусный мост отнесён к памятникам градостроительства и архитектуры, хотя фактически им не является.

«Двухъярусный мост является объектом индустриального наследия и в соответствии с абзацем 1 статьи 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ „Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации“ должен быть учтен как памятник науки и техники», — добавил он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter