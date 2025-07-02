Погода в Калининградской области 2 июля

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Днём в среду, 2 июля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +29°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер юго-западный, 1 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +26°C. На востоке области +30°C. Ночью в приморских муниципалитетах ожидается до +12°C. В районах восточнее похолодает до +9°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ожидается ясная погода. Температура утром +19,5°C, днём +28,8°C, вечером также +28,8°C. Влажность составит до 87%, давление — 763 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили, что «днём в Калининграде и области воздух прогреется до +25...+27°С (местами до +28...+29°С), в прибрежной зоне около +22...+25°С. Днём ясно/малооблачно и без осадков. Ветер преимущественно западный/юго-западный, слабый (2-5 м/с)».

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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter