Погода в Калининградской области 2 июля

Днём в среду, 2 июля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +29°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер юго-западный, 1 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +26°C. На востоке области +30°C. Ночью в приморских муниципалитетах ожидается до +12°C. В районах восточнее похолодает до +9°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ожидается ясная погода. Температура утром +19,5°C, днём +28,8°C, вечером также +28,8°C. Влажность составит до 87%, давление — 763 мм.