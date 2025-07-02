Власти объявили конкурс на создание песни, «претендующей на статус гимна» области

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Региональное министерство по культуре и туризму объявило о проведении конкурса по созданию музыкального произведения песенного жанра, посвященного 80-летию образования Калининградской области. По форме и смыслу оно должно претендовать на статус гимна региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проект песни должен соответствовать ряду основных критериев:

  • быть оригинальным;

  • выражать чувство патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям Калининградской области;

  • соответствовать таким жанровым особенностям, как яркость и торжественность звучания, четкость ритма мелодии, соответствие мелодической линии и аккомпанемента тексту;

  • в тексте проекта песни будут оцениваться отражение прошлого и настоящего Калининградской области, её роли в истории России, а также любовь к родной земле;

  • должен быть предназначен для сольного или хорового исполнения на русском языке с оркестровым (инструментальным) сопровождением.

Его необходимо предоставить вместе с нотами и текстом до 31 августа 2025 года. Победителям и двум призёрам конкурса обещают денежные призы. Для участия необходимо пройти регистрацию.


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