Эксперты: в Калининграде на 41% вырос спрос на организацию свадеб

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Спрос на услугу оформления свадьбы в Калининграде вырос на 41% за год, а на её координацию — на 23%. Об этом сообщают эксперты сервиса «Авито Услуги».

«В целом по Калининграду особенно заметен рост интереса к свадебной фотосъёмке. Количество запросов на проведение фотосессий увеличилось в 2,5 раза по сравнению с маем прошлого года. На 55% вырос спрос на съёмку выездной регистрации брака. Популярность набирает и съёмка венчания: здесь наблюдается рост на 40%», — добавляют эксперты.

Кроме того, в России постепенно растут продажи свадебных товаров. Зимой-весной этого года их покупали на 10% чаще, чем осенью-зимой прошлого. Самый заметный рост продемонстрировали свадебные приглашения — продажи за этот период увеличились в 2,5 раза. Как отмечают эксперты, популярностью также пользуется сервис оформления объемными буквами и цифрами — спрос на него вырос на 73%.

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