Госэкспертиза одобрила проект капремонта школы № 9 в мкр. Космодемьянского

Госэкспертиза одобрила проект капремонта школы № 9 в мкр. Космодемьянского
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Проект капитального ремонта здания МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова в мкр. Космодемьянского прошёл государственную экспертизу. Ремонт запланирован по адресу: ул. Балтийское шоссе, д. 110. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 1 июля. Документацию для экспертизы подготовило калининградское ООО «Круг». В качестве экспертной организации выступил региональный «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — МАОУ СОШ № 9 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта Дьякова Петра Михайловича.

Напомним, что в июне во время визита в мкр. Космодемьянского губернатор Алексей Беспрозванных пообещал в 2026 году отремонтировать фасад, кровлю и внутренние помещения школы.

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