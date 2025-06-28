Планы развития к юбилею области: как губернатор в мкр. Космодемьянского выезжал (фото)

27 июня губернатор Алексей Беспрозванных с рабочим визитом выехал в микрорайон имени Александра Космодемьянского. За его поездкой наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Сначала глава региона осмотрел процесс реконструкции северного обхода Калининграда. Компания «ВАД» планирует завершить работы на конце проспекта Победы в декабре 2026 года: там должна появиться новая транспортная развязка. Сейчас рабочие занимаются устройством ливнёвой канализации, установкой бортового камня, монтируют барьерные ограждения и др. Такой же срок установлен и для реконструкции участка окружной дороги от Тенистой аллеи до Балтийского шоссе. Вместе с этим «ВАД» параллельно реконструирует отрезок Северного обхода Калининграда от Тенистой аллеи до Советского проспекта. Шестиполосную дорогу длиной в 4,4 км должны сдать до ноября 2027 года.

Далее Беспрозванных отправился на «Автотор-Арену». Возле спорткомплекса губернатору рассказали, что в течение лета планируются заключения экспертизы по реконструкции улицы Магнитогорской. Позже он написал, что на строительство улицы Тихоокеанской и капитальный ремонт Челюскинской выделили порядка 500 млн рублей. Работы на этих объектах планируется завершить в 2026 году.

К 80-летию Калининградской области в микрорайоне им. Космодемьянского должен появиться новый парк. Обустраивать его будут возле «Автотор-Арены». Местом для прогулки, по заявлению главы региона, станет и участок городского леса, который будут освобождать от некоторых незаконных построек. В следующем году власти запланировали также ремонт местной поликлиники. В ней хотят обновить мебель и дозакупить необходимое оборудование.

«В 2026 году отремонтируем фасад и кровлю, внутренние помещения школы. Есть большая территория, которую также благоустроим. Поручил наладить расписание и разработать маршруты общественного транспорта. По результатам этого визита будет отдельная встреча с „Автотором“ и „Балтптицепромом“. Приеду ещё раз в сентябре», — отметил губернатор в своём телеграм-канале.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»