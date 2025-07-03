Перевозки паромами на линии «Усть-Луга — Балтийск» в июне сократились на 15%

На линии «Усть-Луга — Балтийск» в первый летний месяц 4 парома в обоих направлениях перевезли 117,8 тыс.тонн грузов. Грузооборот оказался на 15% меньше майского показателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на грузового агента линий ООО «Оборонлогистика».



Причинами снижения грузооборота стали шторма и отсутствие на линии парома «Антей». Суда доставили 2 272 вагона и 2 011 единиц техники. В номенклатуре грузов — топливо, стройматериалы, удобрения, продукты.

На контейнерной линии «Санкт-Петербург — Калининград» работал универсальный сухогруз «Спарта II», который перевез более 9,5 тыс. тонн грузов: 341 контейнер или 5,5 тыс.тонн, а также 163 машины (3, 97 тыс. тонн). Грузооборот превысил апрельский на 19%.