Погода в Калининградской области 3 июля

Днём в четверг, 3 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +30°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер западный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +24°C, а востоке области +33°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг малооблачно, небольшой дождь. Температура утром +24°C, днём +29°C, вечером +16°C. Влажность составит до 71%, давление — 758 мм.