Погода в Калининградской области 3 июля

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Днём в четверг, 3 июля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +30°C. Атмосферное давление — 760 мм, ветер западный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +24°C, а востоке области +33°C. На всей территории региона ожидается небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг малооблачно, небольшой дождь. Температура утром +24°C, днём +29°C, вечером +16°C. Влажность составит до 71%, давление — 758 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» опубликовали неофициальное штормовое предупреждение: «В четверг при прохождении холодного атмосферного фронта (на побережье и западе региона в районе 10:00-11:00, в Калининграде около 12:00-13:00, в более восточных районах области около 14:00-15:00) ожидается шквалистое усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. После прохождения фронта (после обеда) и вплоть до вечера четверга сохранится сильный западный/северо-западный ветер с порывами до 12-16 м/с». Во второй половине дня на большей части региона не исключены локальные грозы с вероятностью шквалов до 17-21 м/с. Наибольшая вероятность формирования гроз — на юге и востоке региона (Правдинский, Озерский, Гусевский, Нестеровский, Черняховский р-ны).

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