Погрузка на железных дорогах региона составила более 677 тыс. тонн с начала года

В январе-июне 2025 года погрузка на Калининградской железной дороге составила более 677 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.



В частности, на магистрали было погружено 369 тыс. тонн жмыхов (—41,8% к 1 полугодию 2024 года), 94,3 тыс.тонн зерна (+26,5%), 89,5 тыс. тонн строительных грузов (+3%), 64,5 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (рост в 2,4 раза).

Грузооборот за шесть месяцев составил 421,7 млн тарифных тонно-км, с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии — 538,5 млн тарифных тонно-км.

В июне на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 142,2 тыс. тонн различных грузов. Грузооборот составил 67,8 млн тарифных тонно-км, с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии — более 84 млн тарифных тонно-км.