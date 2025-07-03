МВД: большинство курьеров мошенников — иногородние молодые люди 17-25 лет

В большинстве случаев курьерами мошенников оказываются молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет без высшего образования. Об этом сообщает УБК МВД России.



«Чаще всего задержания касаются мужчин, девушки попадаются реже, но тоже не являются исключением. Отдельная, менее многочисленная категория — ранее судимые граждане, как правило, старше 40 лет. Большинство задержанных — иногородние. По команде организаторов они легко перемещаются между регионами», — рассказывает подразделение МВД по борьбе с киберпреступностью.

В «группу риска» входят студенты, ищущие легкий заработок, безработные или низкоквалифицированные работники (таксисты, курьеры легальных служб доставки), а также лица, испытывающие нехватку финансовых средств.

«Что толкает их в эту схему? Корыстный мотив, сформированный заманчивыми обещаниями: „100 тысяч рублей за одну операцию“ или „10% от всей суммы“. Многие из задержанных упоминают серьезные финансовые трудности: кредиты под залог автомобиля, долги, невозможность найти легальный доход срочно. Часто звучат объяснения о том, что вербовщики вводили их в заблуждение, маскируя криминал под безобидные вакансии — „логист“, „курьер по доставке документов“, „помощник в сборе наличных“. Объявления активно размещаются в мессенджерах (Telegram, WhatsApp), соцсетях (VK, TikTok) и анонимных чатах», — говорится в сообщении.

Получая инструкции через цифровые каналы, курьеры лично встречаются с обманутыми жертвами, часто под предлогом «защиты их средств» и перевода денег на «безопасный счёт». Для подтверждения «легитимности» используется кодовое слово. Они передают собранные деньги вышестоящим звеньям через анонимные цепочки, нередко с использованием криптовалют или подставных лиц. Иногда курьеры снабжаются поддельными документами, получают средства на смену гардероба и командировочные расходы.