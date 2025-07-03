СК: уголовное дело в отношении замглавы Зеленоградского округа передано в суд

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Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Зеленоградского муниципального округа Руслана Андронова. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Преступления были выявлены и задокументированы УФСБ России по Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в 2015 году Руслан Андронов, исполняя обязанности главы администрации Зеленоградска, незаконно предоставил в собственность организации и физическому лицу два земельных участка на территории городского парка по цене значительно ниже рыночной. При этом участки, относящиеся к категории земель общего пользования и находящиеся в границах зоны санитарной охраны курорта, являлись полностью изъятым из оборота и не подлежали передаче в частную собственность. Сумма ущерба, причиненного муниципалитету действиями обвиняемого, по данным следствия, превысила 10 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


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