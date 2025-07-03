МБУ «Чистота» закупает несколько сотен контейнеров для песка и соли

МБУ «Чистота» закупает несколько сотен контейнеров для песка и соли
Фото: портал Госзакупок
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В Калининграде решили закупить несколько сотен пластиковых контейнеров для пескосоляной смеси. На новые контейнеры, судя по порталу Госзакупок, МБУ «Чистота» намерено потратить 8,58 млн рублей. Всего предприятие собирается закупить 600 контейнеров на 250 литров по 14 310 рублей за штуку. Они должны быть оборудованы откидными крышками на петлях.

В пресс-службе мэрии города «Новому Калининграду» пояснили со ссылкой на руководство предприятия, что закупка связана с тремя факторами: с увеличением площадей уборки из-за расширения города и строительства новых улиц; с увеличением частоты установки контейнеров для удобства дворников и с частичной заменой имеющихся контейнеров.

В июле 2019 года пресс-служба предприятия сообщала, что к сезону его сотрудники подготовили 1481 контейнер для временного хранения пескосоляной смеси. Тогда же планировалось закупить ещё 737 контейнеров. Сколько сейчас контейнеров на балансе у предприятия, представители МБУ «Чистота» оперативно пояснить не смогли.

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