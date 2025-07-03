В Гурьевском округе утонула восьмилетняя девочка. Об этом сообщила прокуратура Калининградской области в своём телеграм-канале.

Трагедия произошла в посёлке Некрасово днём 3 июля. Утонула девочка 2017 года рождения. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств происшедшего, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении надзорного органа.

Главное управление МЧС России по Калининградской области отметило, что девочка утонула во время семейного отдыха на озере. Через какое-то время она пропала из поля зрения родителей. «Мать сразу обратилась в экстренные службы. Отец вытащил ребенка из воды без признаков жизни. На месте работают психологи МЧС России», — написало ведомство в своём телеграм-канале.