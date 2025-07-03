Полное обновление: в Калининграде изменился состав Градсовета

В Калининграде сменился состав регионального архитектурно-градостроительного совета, очередное заседание которого назначено на пятницу, 4 июля. Как сообщил «Новому Калининграду» архитектор Игорь Идиатулин, вошедший в новый состав Градсовета (он возглавил «Архитектурную Мастерскую 4+» после смерти Сергея Гулевского), соответствующее распоряжение было подписано в среду, 2 июля. Он же пояснил, что процедура смены состава проходила по формальной причине, так как совет собирается ровно на год, и в последний раз его обновление проходило в июле 2024 года.

Председателем совета по-прежнему остаётся главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин. Также в новый список попали архитекторы, уже принимавшие участие в прежних составах совета. Среди них члены регионального отделения «Союза архитекторов России» Александр Башин (он возглавляет бюро «Архпроект Групп») и Олег Копылов (руководитель бюро «Студия архитектуры»).

В новый состав включены также председатель реготделения «Союза архитекторов России» Игорь Ли и три новых человека: Наринэ Арустамова (главный архитектор проектов ООО «АМ Квадр»), Мария Зеткина (главный архитектор проектов ООО «МОНО») и руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков, занимавший ранее пост главного архитектора Зеленоградска.