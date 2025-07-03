Прохладная пятница, умеренно-теплые выходные: прогноз погоды на предстоящие дни

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После прохождения холодного фронта циклона, углубляющегося над севером Балтики, в Калининградскую область вновь хлынула атлантическая прохлада, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». На этот раз, как отмечают синоптики-любители, длительного «сваливания» в холод не ожидается.

«Адвекция южного воздуха принесет умеренное тепло после прохладной и ветреной пятницы к выходным. На этот раз обойдется без жары, существенных осадков не ждем, вероятны лишь небольшие дожди преимущественно в утреннее время субботы и воскресенья», — отмечает телеграм-канал.

В пятницу ночью в Калининграде и области ожидается +11...+13℃ (на побережье +12...+14℃), малооблачно, без осадков. Днем в Калининграде +18...+20℃, на востоке региона до +20...+22℃, в прибрежной зоне +16...+18℃, без существенных осадков.

В субботу днем ожидается +23℃ (на юге региона до +24℃), на побережье +19...+22℃. В воскресенье до +23...+25℃ (местами на юге и востоке до +26℃), в прибрежной зоне +19...+23℃.


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