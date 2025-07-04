Погода в Калининградской области 4 июля

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 4 июля, в Калининградской области ожидается облачная с погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +20°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +19°C. В центре региона дневная температура составит +20°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +22°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +16°C), а на востоке региона прохладнее (до +13°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +16,3°C, днём поднимется до +17,6°C, а вечером опустится до +13,3°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 68-88%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о прохладной пятнице.

«Днем в Калининграде +18...+20℃, на востоке региона до +20...+22℃, в прибрежной зоне +16...+18℃. Утром малооблачно, днем — переменная облачность/облачно с прояснениями, к вечеру вновь должно проясниться. Без существенных осадков. Ветер западный/северо-западный, в прибрежной зоне — умеренный/свежий (7-11 м/с), с утра и до вечера в Калининграде и области умеренный/свежий (5-9 м/с), в прибрежной зоне свежий/сильный (10-13 м/с), в порывах до 10-13 м/с», — добавляют синоптики-любители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter