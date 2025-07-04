Погода в Калининградской области 4 июля

Днём в пятницу, 4 июля, в Калининградской области ожидается облачная с погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +20°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +19°C. В центре региона дневная температура составит +20°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +22°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +16°C), а на востоке региона прохладнее (до +13°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +16,3°C, днём поднимется до +17,6°C, а вечером опустится до +13,3°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 68-88%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о прохладной пятнице.

«Днем в Калининграде +18...+20℃, на востоке региона до +20...+22℃, в прибрежной зоне +16...+18℃. Утром малооблачно, днем — переменная облачность/облачно с прояснениями, к вечеру вновь должно проясниться. Без существенных осадков. Ветер западный/северо-западный, в прибрежной зоне — умеренный/свежий (7-11 м/с), с утра и до вечера в Калининграде и области умеренный/свежий (5-9 м/с), в прибрежной зоне свежий/сильный (10-13 м/с), в порывах до 10-13 м/с», — добавляют синоптики-любители.