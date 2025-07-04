В Калининграде приостановлена работа двух клиник сети «Стомик» за нарушения СанПиНов

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Региональное управление Роспотребнадзора сообщило об административном приостановлении деятельности двух стоматологических клиник «Стомик» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«По результатам плановой проверки ООО „Стомик“ <...> в деятельности пяти стоматологических клиник выявлены многочисленные нарушения <...>: отсутствие производственного контроля, в т.ч. в части обеспечения радиационной безопасности, контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов объектов внешней среды, в сфере обращения с медицинскими отходами класса Б, бактериологического контроля эффективности работы оборудования для стерилизации инструментов и иные. В клиниках по адресам ул. Автомобильная, 19 и Виктора Денисова, 12, помимо указанных нарушений, установлены факты осуществления деятельности с использованием рентген-оборудования, не прошедшего оценку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям», — проинформировали в Роспотребнадзоре.

Дела об административных правонарушениях в отношении двух клиник были направлены на рассмотрение в Ленинградский и Московский суды. 3 июля было вынесено постановление о приостановления деятельности стоматологической клиники на Денисова,12 на 70 суток, на Автомобильной, 19 — на 45 суток.

В сети стоматологических клиник «Стомик» корреспонденту «Нового Калининграда» оперативный комментарий не предоставили.

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