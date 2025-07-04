На выборы в Зеленоградске ЕР выдвинула действующего депутата от КПРФ

На выборы в Зеленоградске ЕР выдвинула действующего депутата от КПРФ
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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На выборах в окружной совет в Зеленоградске от «Единой России» выдвинулась действующий депутат от КПРФ Елена Вакуленко. Информация об этом опубликована на сайте Избирательной комиссии Калининградской области.

Всего от ЕР выдвинуты 14 человек. На момент публикации новости они являются единственными кандидатами по своим избирательным округам. Четверо из них являются депутатами муниципалитета действующего созыва: Александр Васильев, Александра Надточей, Алексей Герасименко и Елена Вакуленко. Именно она на выборах в 2020 году была выдвинута «Коммунистической партией Российской Федерации» и прошла в совет по одномандатному избирательному округу № 10. Сейчас она идёт уже по округу № 15 (посёлки Алексино, Баркасово, Богатое, Веткино, Водное, Горьковское, Грачевка, Гусевка, Дворики, Дружба, Калиново, Кленовое, Клюквенное, Красновка, Красноторовка, Лесенково, Листовое, Листопадовка, Майский,Ольховое, Орехово, Охотное, Прислово, Ракитное, Сараево, Светлово, Сторожевое, Филино, Шатрово, Ягодное, Янтаровка, а также в/ч № 40129-Л).

Первый секретарь калининградского обкома КПРФ Максим Буланов заявил, что Вакуленко не является членом регионального отделения компартии. Он отметил, что о её выдвижении от «Единой России» ему известно. «Елена Александровна не являлась членом нашей партии и, соответственно, за выдвижением к нам не обращалась. Это её личное решение, так как она не состояла в наших рядах. Вероятно, она считает, что выдвижение от „Единой России“ даст ей больше шансов на победу, но этот вопрос, безусловно, лучше адресовать непосредственно ей», — заявил Буланов.

Выборы в совет депутатов Зеленоградского округа назначены на 14 сентября. Соответствующее решение принял действующий представительный орган муниципалитета на заседании 18 июня. После избрания нового состава совета в Зеленоградском округе будет действовать «одноглавая» система управления, где должности главы администрации и главы муниципалитета сведены в одну. Реформа местного самоуправления будет действовать ещё в семи районах Калининградской области: Балтийском, Гвардейском, Полесском, Славском, Советском, Черняховском округах, Ладушкине.

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