«Реновация наоборот»: Градсовет смутила низкая этажность гостиницы в Зеленоградске (фото)

Проект гостевого дома на улице Ленина в Зеленоградске, обсуждение которого состоялось в пятницу, 4 июля, на региональном архитектурно-градостроительном совете, не устроил экспертов из-за этажности. Объект, который должен появиться рядом с гостиницей «Топаз» (ул. Ленина, д. 36), показался архитекторам и сотрудникам администрации слишком низким.

Первой на это обратила внимание Мария Зеткина (главный архитектор проектов ООО «МОНО»), попросившая продемонстрировать развертку улицы, чтобы сравнить высоту гостевого дома с соседними зданиями.

«Развёртка демонстрирует, что сейчас зданию не хватает высотности. Формирование линии застройки вдоль улицы Ленина показывает, что здание как будто провалилось. Здесь зона Ж3, и можно проектировать 2-3 этажа с мансардой», — сообщила Зеткина.

Архитектор Дим Охрименко в защиту своего проекта сослался на техзадание. Он пояснил, что может доработать фронтоны. С повышением этажности он не согласился, однако предложил поднять кровлю и сделать её неэксплуатируемой.

«В интерьере наша крыша уже являлась потолком. Интерьеры очень интересные были придуманы, от этого мы и отталкивались, а не от экономической целесообразности», — ответил Охрименко.

Фото предоставлено Градсоветом

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков, занимавший ранее пост главного архитектора Зеленоградска, также обратил внимание на высотный диссонанс.

«Он действительно провалился. Это как реновация наоборот, когда мы трансформируем среду в более сомасштабную, а здесь мы более-менее сомасштабную среду почему-то ужимаем и сокращаем, хотя участок позволяет трансформировать во что-то более сопоставимое со смежными объектами», — заявил Поздняков.

По итогам обсуждения председатель Градсовета Евгений Костромин предложил поменять угол кровли, чтобы выровнять объект с соседними. С предложением согласились все члены обновлённого совета и сотрудники администрации округа.