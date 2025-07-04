Эксперт: из-за сокращения паромных перевозок на границе увеличивается очередь

Сокращение количества паромов на калининградской морской линии привело к увеличению очередей среди перевозчиков на проезд российско-литовской границы в Чернышевском. Об этом «Новому Калининграду» заявил генеральный директор ООО «Сталена» и президент Балтийского делового Клуба Сергей Гоз.

Перевозчики стали жаловаться на продолжительную очередь на проход границы с Литвой. Так, в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных пользователь Андрей написал: «Когда вы наконец начнёте решать проблемы с электронной очередью на МАПП „Чернышевское“. Выехать из области невозможно, ожидание более 20 дней». Региональное министерство инфраструктуры ответило, что очередь на погранпереходе переведена в автономный режим. Так, теперь снято ограничение на период бронирования, а вместо зарезервированного времени теперь выдаётся порядковый номер.

«Получение очереди для грузов доступно только на терминале при физическом прибытии на него. Бронирование через портал временно приостановлено. <...> Обращаем внимание, что литовской стороной искусственно сдерживается пропускная способность погранперехода», — говорится в сообщении властей.

В разговоре с «Новым Калининградом» Сергей Гоз рассказал, что на границе действительно скапливается очередь. По его словам, транспортная артерия в Калининградскую область — «это сухопутие плюс море». По его словам, так как количество судов, которые могут перевозить накатную технику, сократилось, увеличилась нагрузка на перевозки по суше. Такую взаимосвязь эксперт сравнил с сообщающимися сосудами.

«АСМАП совместно с регионом взаимодействует с Минтрансом и с Росгранстроем для адаптации сухопутного маршрута под текущие реалии. Мы находимся во взаимодействии для того, чтобы сухопутная составляющая — а мы сейчас мы говорим про электронную очередь — была максимально адаптирована под текущую действительность, наши региональные особенности», — заявил Гоз.