Власти о причинах переноса ремонта ДК под Нестеровом: «Критическое разрушение»

Власти о причинах переноса ремонта ДК под Нестеровом: «Критическое разрушение»
Фото: Инфоцентр туризма Калининградской области
Все новости по теме: Муниципалитеты

Сельский дом культуры и библиотека в посёлке Луговое не будут отремонтированы в текущем году из-за разрушений, которые оказались масштабнее ожидаемых муниципальными властями. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал утром 4 июля глава администрации округа Алексей Родин.

«К сожалению, пошло критическое разрушение конструктива, — сообщил Родин. — Мы вынуждены были этот дом культуры закрыть. У нас уже были готовы сметы на капитальный ремонт. Мы хотели его делать и подавали заявку на этот год. С учётом технического состояния инженерки состав работ критически поменялся. Мы подготовили новую сметную документацию и будем подавать заявку в соответствующую программу минкульта на 2026 год».

Родин добавил, что новая смета готова и экспертизу удалось пройти, однако теперь необходимо получить необходимые средства от регионального правительства.

«Обязательно будем ремонтировать данный объект, — добавил глава администрации. — Честно скажу, там очень классный коллектив. Это творческие люди, которые занимали лидирующие позиции и первые места на различных мероприятиях в сфере культуры в нашем регионе».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter