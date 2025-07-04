Власти о причинах переноса ремонта ДК под Нестеровом: «Критическое разрушение»

Сельский дом культуры и библиотека в посёлке Луговое не будут отремонтированы в текущем году из-за разрушений, которые оказались масштабнее ожидаемых муниципальными властями. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал утром 4 июля глава администрации округа Алексей Родин.

«К сожалению, пошло критическое разрушение конструктива, — сообщил Родин. — Мы вынуждены были этот дом культуры закрыть. У нас уже были готовы сметы на капитальный ремонт. Мы хотели его делать и подавали заявку на этот год. С учётом технического состояния инженерки состав работ критически поменялся. Мы подготовили новую сметную документацию и будем подавать заявку в соответствующую программу минкульта на 2026 год».

Родин добавил, что новая смета готова и экспертизу удалось пройти, однако теперь необходимо получить необходимые средства от регионального правительства.

«Обязательно будем ремонтировать данный объект, — добавил глава администрации. — Честно скажу, там очень классный коллектив. Это творческие люди, которые занимали лидирующие позиции и первые места на различных мероприятиях в сфере культуры в нашем регионе».