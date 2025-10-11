Проект капремонта «критически разрушенного» ДК в Луговом прошёл экспертизу (фото)

Проект капремонта «критически разрушенного» ДК в Луговом прошёл экспертизу (фото)
Фото: Инфоцентр туризма Калининградской области
Госэкспертиза одобрила проект капитального ремонта Дома культуры, расположенного в посёлке Луговое Нестеровского округа. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Учреждение находится на ул. Нестеровской, 21а. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Ингениум» (Калининград). Указанный застройщик — администрация Нестеровского муниципального округа. Положительное заключение получено 10 октября. Форма экспертизы — государственная.

Как рассказал 4 июля глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин в эфире Центра управления регионом, сельский дом культуры и библиотека в посёлке Луговое не будут отремонтированы в текущем году из-за разрушений, которые оказались масштабнее ожидаемых муниципальными властями.

«К сожалению, пошло критическое разрушение конструктива, — сообщил Родин. — Мы вынуждены были этот дом культуры закрыть. У нас уже были готовы сметы на капитальный ремонт. Мы хотели его делать и подавали заявку на этот год. С учётом технического состояния „инженерки“ состав работ критически поменялся. Мы подготовили новую сметную документацию и будем подавать заявку в соответствующую программу минкульта на 2026 год».

Тогда же Родин добавил, что новая смета готова и экспертизу удалось пройти, однако на сайте Единого государственного реестра заключений информация о положительном заключении была опубликована только в октябре.

По словам главы администрации, в ДК «очень классный коллектив». «Это творческие люди, которые занимали лидирующие позиции и первые места на различных мероприятиях в сфере культуры в нашем регионе», — отметил Алексей Родин.

