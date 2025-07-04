Горвласти сэкономили на установке трёх остановочных павильонов 1,4 млн рублей

Власти Калининграда смогли сэкономить почти полтора миллиона рублей на строительстве и монтаже трёх остановочных павильонов. На состоявшихся в пятницу, 4 июля, торгах подрядчик снизил первоначальную цену трёх павильонов с 3,99 млн рублей до 2,6 млн. Всего за подряд торговались две компании, названия которых пока не опубликованы.

Один павильон должен появиться рядом с поликлиникой на улице Огарёва (направление из центра) и ещё два — на улице Дмитрия Донского, рядом с Детской областной больницей (с обеих сторон улицы).

Напомним, что в марте этого года компания «Бафорит-Балт» выиграла торги на установку семи остановочных павильонов, снизив первоначальную цену с 11,5 млн рублей до 7,79 млн.