Горвласти сэкономили на установке трёх остановочных павильонов 1,4 млн рублей

Горвласти сэкономили на установке трёх остановочных павильонов 1,4 млн рублей
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
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Власти Калининграда смогли сэкономить почти полтора миллиона рублей на строительстве и монтаже трёх остановочных павильонов. На состоявшихся в пятницу, 4 июля, торгах подрядчик снизил первоначальную цену трёх павильонов с 3,99 млн рублей до 2,6 млн. Всего за подряд торговались две компании, названия которых пока не опубликованы.

Один павильон должен появиться рядом с поликлиникой на улице Огарёва (направление из центра) и ещё два — на улице Дмитрия Донского, рядом с Детской областной больницей (с обеих сторон улицы).

Напомним, что в марте этого года компания «Бафорит-Балт» выиграла торги на установку семи остановочных павильонов, снизив первоначальную цену с 11,5 млн рублей до 7,79 млн.

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