Градсовет отклонил проект гостиницы на Калининградском пр-те в Светлогорске

Градсовет отклонил проект гостиницы на Калининградском пр-те в Светлогорске
Скриншот презентации, представленной на градсовете
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Градостроительный совет Калининградской области не одобрил проект пятиэтажной гостиницы «Чайка» на Калининградском проспекте в Светлогорске. Решение приняли на заседании в пятницу, 4 июля.

Проект представлял архитектор Илья Соловьев. Согласно технико-экономическим показателям по генплану, площадь участка составляет 6 995 квадратных метров, площадь самой гостиницы — 17 802 кв.м. Количество апартаментов и номеров — 248, предусмотрено 59 парковочных мест.

У представителя МЧС на заседании сомнения вызвал подъезд к гостинице. По его словам, по представленному плану невозможно организовать проезд пожарной техники.

Архитектор Александр Башин также обратил внимание на транспортную структуру объекта. «Я так полагаю, всё-таки надо просмотреть возможность какого-то прокола либо на Олимпийский бульвар, либо еще куда-то» — прокомментировал Башин размещение только кольцевого разворота на территории гостиницы и отсутствие других выездов. Он также обратил внимание на градостроительную структуру: «Близость к двум соседним маленьким зданиям тоже вызывает очень большое сомнение, потому что домики небольшие рядом находятся, а вы к ним примыкаете весьма близко. Это тоже создает противоречие между существующей застройкой и предлагаемой застройкой».

Скриншоты презентации, представленной на градсовете 

По мнению архитектора Игоря Ли, здание смотрится «несоразмерным масштабу курортной части города Светлогорска». «Понятно, что застройщик всегда бьется за каждый квадратный метр, за экономику объекта. Это тоже все понятно, это достаточно стандартная ситуация. При всех этих подходах решение архитектурное этого объекта, с моей точки зрения, стоило бы поискать в какой-то, может быть, блочности, модульности», — отметил он.

По результатам голосования проект был отправлен на доработку.

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