Бондаренко: застройка Отрадного «украсит градостроительную историю всей страны»

Застройка зелёного массива в районе Отрадного под Светлогорском компанией «КОРТРОС» «украсит градостроительную историю всей страны». Такое мнение в ходе архитектурно-градостроительного совета в пятницу, 4 июля, выразил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.
«Это уникальный пример, когда заказчик мыслит не квадратными метрами, а даёт свободу архитекторам, — заявил Бондаренко. — Три гектара земли справа от участка зарезервированы под решение инфраструктурных вопросов, в том числе локальных очистных сооружений и ливневых стоков, которые, естественно, будут строиться за счёт инвесторов. Мне кажется, что эти новые тренды украсят не только градостроительную историю всей Калининградской области, но, возможно, и всей страны. Эмоционально, извините, но, по-моему, это сильно отличается от 90% тех проектов, которые мы видим уже много лет».
Напомним, что Градсовет одобрил архитектурно-градостроительную концепцию многофункционального санаторно-гостиничного комплекса с «объектом дошкольного образования» в Отрадном. Проект застройки 30 га планирует реализовать Специализированный застройщик «Берег Девелопмент», одним из учредителей которого является столичная группа компаний «КОРТРОС».Стоит отметить, что в июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Калининградской области в лице губернатора Алексея Беспрозванных подписало соглашение с ГК «КОРТРОС», по которому компания готова будет благоустроить сквер и мемориал на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года на ул. Комсомольской в Калининграде. Со стороны «КОРТРОС» документ подписал предприниматель Виктор Вексельберг.