Погода в Калининградской области 5 июля

Погода в Калининградской области 5 июля

Днём в субботу, 5 июля, в Калининградской области ожидается облачная с погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +23°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +19°C. В центре региона дневная температура составит +23°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +24°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +15°C), а на востоке региона прохладнее (до +11°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт облачная погода, вечером обещают дождь. Утром температура в Калининграде будет в районе +16,4°C, днём поднимется до +23,2°C, а вечером опустится до +20,2°C. На протяжении всего дня прогнозируется юго-западный ветер. Влажность — на уровне 50-76%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «суббота начинается с преобладания высококучевых и высокослоистых облаков на небе, вдоль запада региона фиксируются небольшие дожди - они будут вероятны по области в ближайшие часы, далее к полудню и после без осадков. Днем вполне тепло и комфортно: в Калининграде и области +20...+23°С (по югу местами до +24°С), в прибрежной зоне +19..+21°С. Переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков. А вечером (после 20-21ч) вновь вероятны небольшие дожди».


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