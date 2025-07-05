ФАС хочет установить в России сбор до 10% за возврат ж/д билета

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Федеральная антимонопольная предлагает установить предельный сбор за возврат железнодорожных билетов в целях повышения их доступности для населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Документ устанавливает предельный сбор за возврат проездного документа в размере 10% от его стоимости. При этом перевозчик сможет установить сбор и на более низком уровне - в пределах от 0 до 10%. В настоящее время возникают ситуации, когда посредники недобросовестно приобретают билеты в большом количестве и сдают их в последний момент, что приводит к невозможности приобретения билетов пассажирам, планирующим свои поездки» — поясняет свою инициативу антимонопольная служба.

Как подчеркивается в сообщении, сбор за возврат будет нести исключительно регулирующую функцию: для 65% пассажиров он будет ниже проиндексированного на уровень инфляции размера сбора уровня 2019 года.

На данный момент в России при возврате ж/д билета не позднее, чем за 8 часов до отправления, возмещается его полная стоимость.

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