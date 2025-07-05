Опрос: россияне назвали главные недостатки современной молодежи

Россияне назвали сильные и слабые стороны современной молодежи. Соответствующий опрос провела независимая российская исследовательско-консалтинговая компания IFORS Research. Участие в нем приняли 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет из нескольких регионов, пишет РБК.

По мнению 56% респондентов, самой слабой стороной молодежи является неумение распоряжаться деньгами и жить по средствам. На втором месте — нехватка практических навыков работы руками (51%), на третьем— недостаток дисциплины в выполнении рутинных задач (47%), также популярным вариантом ответа оказалась неспособность планировать на долгую перспективу (45%).

Сильной стороной молодежи 81% россиян считает умение быстро учиться и осваивать технологии. 50% опрошенных подчеркнули, что молодежь легко адаптируется к меняющимся условиям, 30% — что она может работать в международной и мультикультурной среде. При этом респонденты в возрасте от 18 до 44 лет назвали в числе преимуществ молодежи заботу о физическом и ментальном здоровье (27%), критическое мышление (21%), умение находить баланс между работой и личной жизнью (18%).