В России фиксируют очередной всплеск звонков мошенников от имени «Почты России»

В России вновь наблюдается повышение активности телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками почтовых служб. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Одним из сценариев аферистов является звонок «из сортировочного центра „Почты России“». Абоненту сообщают о некой посылке или ошибке с доставкой, а затем предлагают перейти в чат-бот в мессенджере Telegram, чтобы «уточнить данные» или «подтвердить личность» — через «Госуслуги» или «Почта ID». «На этом этапе начинается кража персональных данных», — отметил Немкин.

По его словам, также особую опасность представляют схемы, при которых используется социальная инженерия — например, жертву пугают, торопят, создают иллюзию официальности, подменяя номера телефонов, имитируя голосовые автоинформаторы или интерфейсы государственных порталов.

Депутат напомнил, что ни «Почта России», ни «Госуслуги», ни другие госструктуры никогда не запрашивают данные через чат-боты в мессенджерах, а любая просьба авторизоваться через ссылки в мессенджере Telegram является признаком мошенничества.