В России фиксируют очередной всплеск звонков мошенников от имени «Почты России»

Все новости по теме: Криминал

В России вновь наблюдается повышение активности телефонных мошенников, которые представляются сотрудниками почтовых служб. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Одним из сценариев аферистов является звонок «из сортировочного центра „Почты России“». Абоненту сообщают о некой посылке или ошибке с доставкой, а затем предлагают перейти в чат-бот в мессенджере Telegram, чтобы «уточнить данные» или «подтвердить личность» — через «Госуслуги» или «Почта ID». «На этом этапе начинается кража персональных данных», — отметил Немкин.

По его словам, также особую опасность представляют схемы, при которых используется социальная инженерия — например, жертву пугают, торопят, создают иллюзию официальности, подменяя номера телефонов, имитируя голосовые автоинформаторы или интерфейсы государственных порталов.

Депутат напомнил, что ни «Почта России», ни «Госуслуги», ни другие госструктуры никогда не запрашивают данные через чат-боты в мессенджерах, а любая просьба авторизоваться через ссылки в мессенджере Telegram является признаком мошенничества.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter