Погода в Калининградской области 6 июля

В воскресенье, 6 июля, в Калининградской области ожидается тёплая погода при плотной облачности и без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +25°C (ночью температура опустится до +15°C). Ветер синоптики обещают юго-западный, слабый, около одного метра в секунду. К ночи он сменится на восточный. Атмосферное давление близкое к норме — 754 мм ртутного столба.

Прогноз на воскресенье, который даёт сервис «Яндекс.Погода», также не обещает дождей. По его данным, до +25°C воздух в Калининграде прогреется к 14:00, а к 16:00 тепло достигнет своего пика — будет +26°C. Отмечается, что 6 июля по региону будет ощущаться высокая активность пыльцы злаковых, которая снизится к понедельнику.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 6 июля также сообщает о довольно тёплой и облачной погоде. Вероятность дождя, по его данным, нулевая, а во второй половине дня и вечером ожидаются прояснения. .

Утром температура в Калининграде будет в районе +18,2°C, днём она поднимется до 25,1°C, а вечером опустится до +22,1°C. В течение суток обещают влажность на уровне 95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» также дают на воскресенье благоприятный прогноз.

«Днём в Калининграде и области +22...+24℃ (местами до +25...+26℃), в прибрежной зоне +19...+22℃. С утра до вечера переменная облачность/облачно с прояснениями и без существенных осадков (слабая вероятность небольших локальных дождей по области днём). Ветер преимущественно западный/юго-западный, слабый/умеренный (3-7 м/с), на побережье порывистый», — уточнили эксперты.

Температура воды в Балтийском море у побережья примерно +16...+19°С.