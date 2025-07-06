«Большая утрата для региона»: в Калининграде скончался художник Игорь Автухов

В Калининграде скончался художник и краевед Игорь Автухов. О его смерти сообщил в минувшую субботу на своей странице «ВКонтакте» историк Игорь Афонин.

«Сегодня, 5 июля в 11 часов, ушёл из жизни Игорь Фёдорович Автухов! Один из старейших членов клуба краеведов», — написал он.

Игорь Автухов был известен как художник-оформитель и консультант ряда краеведческих изданий региона. Журналист Юрий Грозмани сообщил, что он выступал иллюстратором его книги «Железное сердце Кёнигсберга», а также консультировал его по ряду вопросов. Кроме того, Автухов был основным иллюстратором нескольких книг председателя Законодательного собрания Калининградской области Андрея Кропоткина. В частности, Кропоткин сообщил «Новому Калининграду», что уже знает о смерти художника.

«Вчера не стало Игоря Автухова — талантливого художника, настоящего патриота нашего региона, который всегда искренне любил Калининградскую область и много сделал для того, чтобы она стала узнаваемой, — написал он в своём телеграм-канале. — Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком — добрым, внимательным, искренним. Его работы были представлены в моих книгах. Потеря Игоря — большая утрата для региона и меня лично. Пусть память о нём живет в наших сердцах».

Коллеги Игоря Автухова сообщили «Новому Калининграду», что в последнее время он боролся с тяжёлым заболеванием.