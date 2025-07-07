Погода в Калининградской области 7 июля

В понедельник, 7 июля, в Калининградской области ожидается тёплая, но при этом пасмурная и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +22°C (ночью температура опустится до +13°C). Ветер синоптики обещают юго-западный, слабый, около одного метра в секунду. К ночи он усилится до трёх метром в секунду. Атмосферное давление близкое пониженное — 749 мм ртутного столба.

Прогноз на понедельник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает тепло и умеренные дожди по всей области, которые должны утихнуть лишь к ночи.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +25°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в упомянутых выше Гвардейске и Багратионовске обещают +22°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +20°C.

Ночью прогревшееся море обеспечит приморским городам до +19°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +15°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +14°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 7 июля также сообщает об умеренно тёплой и дождливой погоде.

Утром температура в Калининграде будет в районе +18,7°C, днём она поднимется до 19,6°C, а вечером воздух прогреется до +20°C. В течение суток обещают влажность на уровне 80%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в регионе продолжается «дождливое калининградское лето с преобладанием умеренной прохлады».

«C начала грядущей недели над Европой активизируется циклогенез (формирование циклонов), возникающий вдоль раздела тропической воздушной массы над востоком и умеренной над западом Европы. Через регион будут проходить атмосферные фронты, связанные с формирующимися циклонами, так что облачности на небе будет много и осадков ожидаем в достатке — повсеместные дожди вероятны в понедельник и среду, но Калининград и запад региона, вероятно, не останется без них и во вторник. Днем в понедельник температурный фон будет умеренным, во вторник — весьма теплым, а в среду — прохладным, там же усилится ветер», — пообещали синоптики.

Днём в Калининграде и области температура будет на уровне +18...+21°C (по востоку региона до +22...+23°C в первой половине дня). Утром и днём преимущественно облачно и временами ожидаются дожди. Вечером (после 17-18ч) облачно/облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер в течение суток переменный (после обеда преимущественно западный/северо-западный, слабый (2-5 м/с).