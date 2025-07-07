Дожди и умеренная прохлада: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни в Калининградской области ожидается облачная погода с большим количеством осадков. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Через регион будут проходить атмосферные фронты, связанные с формирующимися циклонами, так что облачности на небе будет много и осадков ожидаем в достатке — повсеместные дожди вероятны в понедельник и среду, но Калининград и запад региона, вероятно, не останется без них и во вторник. Днём в понедельник температурный фон будет умеренным, во вторник — весьма тёплым, а в среду — прохладным, там же усилится ветер», — говорится в сообщении.

В понедельник днём в Калининграде и области +18...+21°C (на востоке региона — до +22...+23°C в первой половине дня). Утром и днём преимущественно облачно и временами ожидаются дожди. Вечером (после 17-18 часов) облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер в течение суток переменный (после обеда преимущественно западный/северо-западный, слабый — 2-5 м/с).

Во вторник ночью +13...+16°C, переменная облачность и без осадков, местами возможен туман. Днём в Калининграде и области до +22...+24°C, в прибрежной зоне +19...+22°C, утром и до полудня — переменная облачность и без осадков, днём и вечером переменная облачность, местами вероятны кратковременные дожди (в особенности на юге и западе региона — в Багратионовском, Зеленоградском, Гурьевском, Правдинском, Гвардейском районах и в Калининграде). Ветер с ночи и до полудня преимущественно юго-западный, далее до вечера переменный северо-западный/северный, слабый (2-5 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области +11...+13°C, в прибрежной зоне +13...+16°C, с ночных часов и далее до конца суток преимущественно пасмурно/облачно и временами ожидаются дожди (местами сильные). Днём +16...+19°C. Ветер переменный с северо-восточного на северо-западный, ночью слабый (2-4 м/с), с утра до вечера умеренный (4-8 м/с), в порывах до 10-13 м/с (на побережье возможно сильнее).

Согласно предварительному прогнозу, дождливая, холодная и ветреная погода сохранится и в четверг. К пятнице обложные дожди сменятся на локальные и кратковременные, ветер стихнет. «В дальнейшие дни в „наследство“ от активной циклонической системы нам достанется стационарный высотный циклон, погода в котором обычно похожа изо дня в день: в тёмное время суток осадки маловероятны, а днём конвективные процессы, возникающие из-за прогрева влажной и неустойчивой воздушной массы будут формировать локальную кучево-дождевую облачность с кратковременными ливнями и грозами, которая будет сменяться прояснениями. <...> Eже после пятницы и на следующие выходные днём мы скорее всего вернёмся к комфортным +22...+24°C (возможно и выше)», — отмечают синоптики.