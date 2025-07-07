Калининградстат: количество студентов вузов за десять лет сократилось на 18%

В Калининградской области за десять лет число студентов в организациях высшего образования сократилось на 18%. При этом, по сравнению с 2020/21 учебным годом, когда в калининградских вузах обучалось наименьшее количество студентов за десятилетие, в 2024/25 учебном году их численность увеличилась на 11%. Такие данные приводит Калининградстат.

В завершившемся учебном году в учреждениях высшего и среднего профессионального образования региона проходили обучение 20% молодёжи. Так, в вузах обучалось 22 801 человек, а в организациях среднего профессионального образования — 28 507 человек.

Как добавляет Калининградстат, на начало 2025 года численность молодёжи составила 261 137 человек — это 25,3% от всего населения Калининградской области.