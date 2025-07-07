«Брусчатку оставим, если найдём»: в Нестерове готовят ремонт площади у вокзала

«Брусчатку оставим, если найдём»: в Нестерове готовят ремонт площади у вокзала
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти Нестерова готовятся к ремонту улицы Вокзальной и привокзальной площади. Соответствующая закупка на 16,3 млн рублей была опубликована 7 июля на портале Госзакупок (заявки от подрядчиков принимаются до 15 июля). Как сообщил «Новому Калининграду» глава администрации муниципалитета Алексей Родин, решение о приведении дорожного полотна в порядок было принято при поддержке регионального бюджета. Родин также отметил, что под асфальтом у вокзала может скрываться брусчатка, о сохранении которой окончательное решение пока не принято.

«У нас есть подозрение, что кое-где асфальт уложен на брусчатку, — отметил глава. — Как говорится, вскрытие покажет. Будем ли мы её оставлять, зависит от того, в каком она состоянии. Дело в том, что укладка брусчатки — это совершенно другой процесс. Когда шурфанём — поймём. В теории, можем и сохранить».

Родин также добавил, что привокзальная площадь представляет собой участок дороги с расширением между автобусной остановкой и железнодорожным вокзалом.

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