Минздрав: роддом в Советске будет реорганизован

Роддом в Советске будет реорганизован. Как сообщает региональный минздрав в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте», причина заключается в неполной занятости акушеров-гинекологов.

«За 2025 год врачи приняли чуть больше 70 рожениц. Для полноценной работы роддома должны принимать более 200», — пояснил минздрав.

В Советске будет функционировать ургентный (экстренный) родильный зал. Экстренную медицинскую помощь роженицам будут оказывать по стандартам оказания медпомощи по акушерству и гинекологии.

«Все сотрудники отделения будут трудоустроены, — добавляет ведомство. — После определения места расположения и получения необходимых документов от надзорных органов, жителей города проинформируют о деятельности экстренного родильного зала. Информация об этом будет размещена на официальном сайте Советской центральной больницы, на информационных стендах и в официальных пабликах медучреждения в соцсетях. Специалисты гинекологического профиля будут информировать своих пациенток на приёме».