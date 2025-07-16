Власти: роддом Советска будет функционировать в прежнем режиме

Закрытие роддома в Советске не планируется, в настоящее время он находится на ежегодной помывке. Об этом сообщил и.о. главы администрации городского округа Аркадий Данилов в своём телеграм-канале. В минздраве области «Новому Калининграду» подтвердили, что учреждение родовспоможения будет работать в обычном режиме.

«Роддом в г. Советск не закрывается. Закрытие роддома на данный момент не планируется. На 15 июля роддом находится на ежегодной помывке. Этот процесс необходим в первую очередь для защиты здоровья матерей и новорожденных», — отмечается в сообщении Данилова. Транспортировка матерей в Советск из Регионального перинатального центра, по словам чиновника, организована «силами медорганизации».

Ранее представители минздрава в комментариях на странице губернатора «ВКонтакте» сообщили, что роддом планируется реорганизован «из-за неполной занятости акушеров-гинекологов», «вместо роддома будет функционировать ургентный (экстренный) родильный зал». В среду, 16 июля, в минздраве сообщили «Новому Калининграду», что роддом будет работать в обычном режиме.