Беспрозванных: «Такое ощущение, что траву косят только перед моими выездами»

Губернатор Алексей Беспрозванных обратил внимание на отсутствие системной работы по покосу травы в Калининграде. Об этом он сообщил на заседании правительства региона в понедельник. Глава администрации Елена Дятлова признала проблему, отметив, что при средней зарплате в 100-110 тыс. руб. косарей не хватает.

«Хотел бы обратить внимание на покос травы. Мы этот вопрос обсуждали не раз, но во время своих выездов я вижу, что трава косится то ли не системно, то ли только перед моими выездами», — сообщил Беспрозванных.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что сегодня в областном центре необходимо охватить покосом территорию в 1300 га, а имеющихся работников на муниципальном предприятии «Чистота» хватает на 60-65% этой территории. «Основная проблема — это нехватка людей, которые готовы работать, — сообщила Дятлова. Вторая причина: как показал анализ, большинство жалоб связаны все-таки с придомовыми территориями». По словам Дятловой, в ближайшие дни администрация проверит работу управляющих компаний во время специального рейда по дворам. «Что же касается общественных территорий и улично-дорожной сети, то мы уже сейчас увеличили размер оплаты труда на 65%, сейчас средняя зарплата людей, которые косят траву, составляет 100-110 тысяч рублей. Но мы все равно испытываем нехватку с этой категории рабочих», — сказала Дятлова.

В связи с этим городские власти намерены переходить с ручного на механический окос. «Наши планы на текущий и 2026-й годы — это максимальный переход на механизированный способ окоса и именно модернизированной техникой. Для чего дополнительно в бюджете 26-го года сделаем акцент», — отметила глава администрации.

Также в администрации собираются еще раз в этом сезоне поднимать зарплаты косарям, чтобы они приблизились с рыночным расценкам.