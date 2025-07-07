На проект строительства общежития техникума в Гусеве выделяют более 28 млн

Гусевский политехнический техникум готовится к поиску подрядчика, который разработает проект и проведёт инженерные изыскания для строительства студенческого общежития. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Общежитие планируют построить по адресу: ул. Ю. Смирнова, 20, где ранее располагалась школа № 3. Объём финансового обеспечения — 28 147 418 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.