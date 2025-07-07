Первый этап — санитарная рубка: в Светлогорске обновляют парк «Времена года»

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В Светлогорске начались работы по обновлению парка «Времена года». Об этом сообщает телеграм-кана Светлогорского городского округа.

«Первым этапом работ станет санитарная рубка. Все деревья в парке осмотрели лесопатологи. По итогам осмотра специалисты выявили 40 аварийных деревьев с повреждениями — наклоном стволов, подрывом корней и гнилостным разрушением. К сожалению, если их не удалить, впоследствии они могут нанести ущерб прохожим. Вместо удалённых деревьев до конца этого месяца мы высадим 36 сосен. Это будут взрослые растения из сертифицированного питомника», — отмечают власти Светлогорска.


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