Погода в Калининградской области 8 июля

Во вторник, 8 июля, в Калининградской области ожидается тёплая, однако пасмурная и дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +24°C (ночью температура опустится до +13°C). Ветер синоптики обещают северный, слабый, около двух метров в секунду. К ночи он усилится до четырёх метров в секунду, но не изменит своего направления. Атмосферное давление пониженное — 753 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также обещает тепло и умеренные дожди по всей области. Снизят интенсивность осадки лишь к ночи.

Самой высокой дневная температура должна быть восточнее Полесска, Гвардейска и Багратионовска — там будет около +25°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск, а также в упомянутых выше Гвардейске и Багратионовске обещают +22°C. Вдоль побережья Балтики традиционно чуть прохладнее — не выше +20°C.

Ночью прогревшееся море обеспечит приморским городам до +19°C, в районе Калининграда, Полесска и Мамоново до +15°C, а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска, Славска и Железнодорожного включительно — до +14°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») на 8 июля также сообщает об умеренно тёплой и дождливой погоде.

Утром температура в Калининграде будет в районе +18,7°C, днём она поднимется до 19,6°C, а вечером воздух прогреется до +20°C. В течение суток обещают влажность на уровне 80%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 8 июля регион «окажется в зоне южной умеренной воздушной массы в малоградиентном барическом поле между двумя циклонами». Один циклон находится над севером Балтики, а второй, Генуэзский, как ожидается, «щедро одарит нас осадками в среду».

«Погода ожидается спокойной и весьма теплой, осадки вероятны лишь местами. С утра до вечера переменная облачность, во второй половине дня и вечером по области (преимущественно в южной, центральной и восточной части — Багратионовский, Правдинский, Черняховский, Озерский, Гусевский р-н) не исключены локальные ливни, есть вероятность гроз. На западе, побережье и севере региона (Зеленоградский, Полесский, Неманский, Славский, Гурьевский р-н) осадки маловероятны, в Калининграде вероятность осадков также низкая, однако полностью исключать кратковременные дожди во второй половине дня не стоит», — предупреждают синоптики.

Днём в Калининграде и области следует ожидать +21...+24°C (местами по югу области до +25°C), на побережье около +16...+20°C. Атмосферное давление будет повышаться с 752 до 754 мм ртутного столба.